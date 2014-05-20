Віце-президент Єврокомісії: дороги в Україні - це велика проблема

Євросоюз готовий розглянути варіанти фінансування проектів створення і поліпшення транспортної інфраструктури, запропоновані Міністерством інфраструктури України.

Про це на брифінгу повідомив віце-президент Європейської комісії Сійм Каллас.

"Це залежить від Міністерства інфраструктури. Ви маєте розробити конкретні ідеї, і далі давайте говорити, що ми можемо зробити і які інструменти можуть бути використані", - сказав Каллас.

Зокрема, він відзначив, що дороги в Україні - це велика проблема, і на їх реконструкцію і будівництво буде потрібно багато часу і грошей, в основному - українських грошей.

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Як повідомляв УНІАН, Світовий банк візьме участь у фінансуванні будівництва кільцевої дороги навколо Києва, під'їзних доріг до Києва, а також дороги Київ-Харків-Довжанський.

Україна проводить будівництво і ремонт автомобільних доріг у різних частинах країни за підтримки низки міжнародних фінансових організацій, серед яких Світовий банк і Європейський банк реконструкції і розвитку. Зокрема, у березні 2014 року “Укравтодор” затвердив плани роботи зі Світовим банком на етап роботи з реконструкції дороги від Полтави до Харкова, з перспективою будівництва дороги від Полтави до Дніпропетровська.