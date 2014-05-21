У Криму заморожують розвиток портів - без України немає сенсу

Першочергове завдання Мінтрансу Криму - реконструкція портових потужностей під внутрішні потреби півострова, говорити про масштабний розвиток портів Криму як експортних поки передчасно. Таку думку висловив ИТАР-ТАСС так званий глава кримського Міністерства транспорту Юрій Шевченко.

Для розвитку великих портових проектів у Криму потрібне розуміння логістики в цілому, пояснив він. Навіть з урахуванням перспективи створення Керченського мосту вантажопотік з півострова на континентальну територію Росії обмежений. "Навіть якщо ми привеземо в Крим 90-100 млн тонн вантажів на рік, ми не зможемо вивезти всі ці вантажі далі в РФ по мосту", - підкреслив Шевченко.

За словами Шевченка, сьогодні перевалка вантажів з півострова практично не ведеться, так як порти перевалювали в основному вантажі України, а вантажне сполучення з Україною по суті припинено.

Читайте такожЧим Захід вдарить по Росії "У нас зараз по залізниці виходить подвійний тариф: Придніпровська дорога бере плату до кінцевої точки в Криму, але ці гроші не перераховує Кримській залізниці. А Кримська залізниця теж, звичайно, не буде перевозити вантажі безкоштовно", - пояснив Шевченко.

Тому зараз розвиток портових потужностей передбачає, насамперед, їх підтримання в прийнятному стані. "І для цього потрібні досить невеликі гроші", - сказав він, додавши, що точна цифра ще не розрахована.

"А якщо завтра політична обстановка зміниться і відносини з Україною налагодяться, то тоді і порти можна розвивати", - резюмував Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, Україна повідомила державам - членам Міжнародної морської організації (IMO) про неможливість забезпечення належного рівня безпеки судноплавства та дотримання міжнародних зобов'язань у морських торговельних портах анексованого Криму.

У прес-службі Міністерства інфраструктури України підкреслили: "Україна повідомила ІМО про неможливість забезпечення належного рівня безпеки судноплавства та дотримання міжнародних зобов'язань, що випливають з необхідності збереження людського життя на морі, пошуку, порятунку в портах Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта".