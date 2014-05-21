МЗС не має інформації про постраждалих українців при аварії поїзда Москва-Кишинів

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що інформація щодо наявності загиблих і потерпілих серед громадян України в результаті зіткнення пасажирського потягу, що прямував за маршрутом Москва-Кишинів, з вантажним потягом, яке сталося 20 травня опівдні в Підмосков'ї, на даний момент відсутня. Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

"На даний момент відсутня інформація про наявність потерпілих серед громадян України ", - зазначили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, на момент катастрофи в пасажирському потягу перебували близько 400 пасажирів. За даними МНС РФ, у результаті зіткнення 6 осіб загинуло, більш як 40 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Як повідомляв УНІАН, 20 травня о 12:32 на перегоні Наро-Фомінськ – Бекасино-1 Московської залізниці сталося сходження 16 вагонів вантажного потягу з подальшим зіткненням з пасажирським поїздом № 341 Москва-Кишинів. У пасажирському потязі пошкоджено 7 і 8 вагони.

За даними МОЗ Росії, більшість потерпілих – жителі Молдови.

Слідчий комітет Росії з'ясовує всі обставини залізничної аварії, що сталася, зокрема, встановлено, що ця аварія сталася через від'єднання контейнера вантажного потягу, який зачепив пасажирський потяг і пошкодив три вагони.

У цілому слідство розглядає три версії аварії: неналежний стан рухомого складу вантажного потягу, неналежний стан залізничних колій, порушення в діях членів локомотивної бригади вантажного потягу.

Комісія Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") 20 травня виїхала на місце зіткнення. Вагони вантажного потягу, що прямував на станцію Москва-Вантажна, належали Українському державному центру транспортного сервісу (УДЦТС) "Лисички" (Київ). Пасажирський потяг №341 "Москва-Кишинів" мав проходити через територію України.