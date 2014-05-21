У Криму поромна переправа не справляється з доставкою вантажів - у чергах сотні машин

Вантажна поромна переправа між кримським портом Феодосія і Новоросійськом не справляється з доставкою вантажів, в обох портах у черзі на пором чекають сотні автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба автономної некомерційної організації "Єдина транспортна дирекція" (АНО "ЄТД"), яка займається налагодженням транспортного сполучення в Криму.

За даними ЄТД, в даний час у Новоросійську відправки очікують понад 170 вантажних машин, у Феодосії - понад 200.

На переправі працює єдиний вантажний пором "Посейдон-Експрес", який може перевезти до 105 вантажівок і робить один рейс на добу.

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ЄТД розглядає можливість до кінця травня додати ще одне вантажне судно на маршрут Феодосія-Новоросійськ, а поки що рекомендує опрацьовувати альтернативні способи доставки товарів, у тому числі з використанням залізничного транспорту.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його.