Донецька залізниця з початку травня збільшила вантажоперевезення на 7%

Донецька залізниця (ДЗ) з 1 по 20 травня 2014 року збільшила вантажоперевезення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 7,1% - до 7,3 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, обсяг вантажоперевезень за вказаний період також перевищив плановий показник на 2,3%, середньодобове навантаження склало 369,35 тис. тонн.

За даними прес-служби, за звітний період на ДЗ відзначається зростання обсягів перевезень таких номенклатур вантажів порівняно з аналогічним періодом 2013 року: чорних металів - на 52,2%, вогнетривів - на 13,2%, вугілля - на 2,8%. При цьому відзначається зниження обсягів навантаження коксу на 11,8% і будівельних вантажів - на 23,5%.

Традиційно основним видом вантажу, що перевозить Донецька магістраль є кам'яне вугілля, зокрема, з 1 по 20 травня поточного року залізниця навантажила 4 млн тонн, у середньому за добу вантажилось 200,04 тис. тонн вугілля, що становило 53,3% від загальних обсягів перевезень по Донецькій залізниці.

"Донецька залізниця працює стабільно і своєчасно виконує зобов'язання перед власними працівниками. Протягом 21 та 22 травня 2014 року буде виплачено аванс працівникам Донецької залізниці", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у січні-квітні 2014 року збільшила вантажоперевезення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 2,7% - до 43,2 млн тонн.

Донецька залізниця в 2013 році скоротила вантажоперевезення, порівняно з 2012 роком на 2,2% - до 139 млн тонн, що склало 36,8% від загального обсягу перевезень залізниць України.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.