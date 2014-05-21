Уряд 6 червня проведе аукціон із продажу службових автомобілів

Секретаріат Кабінету міністрів проведе відкритий аукціон з реалізації службових автомобілів 6 червня, повідомляється на офіційному сайті Кабміну.

“Автопідприємство господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів України оголошує аукціон із продажу на товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» державного майна. Аукціон відбудеться 6 червня 2014 року в 11:00 у приміщенні Київської торгово-промислової палати", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на реалізацію виставлено 73 автомобіля марок Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda та інших. Початкова вартість автомобілів варіюється від 28 тис. грн за мікроавтобус KIA Besta 1996 року випуску до 741 тис. грн за лімузин ГАЗ-14 1982 року. Найстарішим автомобілем на аукціоні буде лімузин ЗІЛ-114 1971 року випуску вартістю майже 690 тис. грн.

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За умовами аукціону, кожен учасник сплатити біржі винагороду у розмірі 5% від кінцевої ціни придбаного ним майна, крок аукціону становить 10% від початкової вартості лоту. Взяти участь в аукціоні зможуть усі бажаючі. Реєстраційний внесок для участі становить 17 грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Кабінет міністрів оголосив про намір продати 50% автопарку на аукціоні, що, за попередніми оцінками, дозволить заощадити до 20 мільйонів гривень.

Також 20 травня Кабмін прийняв постанову про продаж на аукціонах майна, яке було заарештовано по кримінальних справах стосовно колишніх високопоставлених посадових осіб України.