На травневі свята перевезення пасажирів з Києва скоротилися на 33%
Південно-Західна залізниця скоротила перевезення пасажирів на 32,8%.
Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) у період травневих свят з 30 квітня по 11 травня 2014 року включно відправила з київського залізничного вокзалу в далекому і міжнародному сполученні 291,1 тис. пасажирів, що на 32,8% менше аналогічного періоду минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.
Згідно з повідомленням, найпопулярнішими напрямками серед туристів були Львів, Ужгород, Івано-Франківськ та Чернівці.
"Поїздами формування Південно-Західної залізниці за цей період було відправлено в Крим 40,4 тис. пасажирів, це на 14,8 тис. пасажирів менше, ніж за аналогічний період минулого року", - підкреслили в прес-службі.
Крім того, загалом у січні-квітні поточного року столичний залізничний вокзал відправив у далекому та міжнародному сполученні 2,64 млн пасажирів, а в касах Південно-Західної залізниці було оформлено 5,16 млн проїзних документів.
Як нагадали в прес-службі, на травневі свята Південно-Західна залізниця призначила 12 додаткових поїздів.
Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».
Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.