Перевізники отримали вільний доступ до дозволів на вантажоперевезення

Як повідомив на прес-брифінгу голова Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) Валерій Черненко, 20 травня комісія з розподілу дозволів для перевезення вантажів прийняла рішення про скасування так званих "дефіцитних" дозволів кількома країнами.

"Фактично, сьогодні скасовано квотування по країнах Європи і Азії, й українські перевізники мають можливість самостійно планувати і виконувати свої перевезення", - сказав Черненко.

Зокрема, зупинено дію затверджених розподілів дозволів у Австрію, Азербайджан, Білорусь, Італію, Казахстан, Румунію, Словаччину, Туреччину, Чехію, Узбекистан і Угорщину, повідомила прес-служба Укртрансінспекції.

За словами глави інспекції, при видачі та здачі дозвільних документів за останній час було виявлено близько 300 порушень, внаслідок чого подальше регулювання видачі дозволів показало свою безперспективність.

Він також зазначив, що наступним завданням Укртрансінспекції є створення обмежень для компаній, які не відповідають критеріям міжнародних вантажоперевезень і чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Укртрансінспекція буде видавати ліцензії та інші документи для перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом по території України за допомогою держпідприємства поштового зв'язку «Укрпошта».

Довідка УНІАН. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) була створена у квітні 2011 року для видачі дозвільних документів на перевезення пасажирів і вантажів та контролю за автомобільними перевезеннями.