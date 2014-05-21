МАУ з 14 червня відкриває рейси з України до грузинського курорту Батумі

Найбільший національний авіаперевізник компанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 14 червня відкриває пряме повітряне сполучення між Києвом, Харковом, Львовом та містом Батумі (Грузія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії МАУ виконуватиме рейси між Києвом і Батумі щодня, між Харковом і Батумі - двічі на тиждень по четвергах і неділях, а між Львовом і Батумі - по суботах.

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Рейси будуть виконуватися літаками «Боїнг-737» з двома класами обслуговування - бізнес і економічним.

Мінімальна вартість квитка на рейс Київ - Батумі в обидві сторони становить 2 370 грн, а з Харкова і Львова - 2 783 грн, сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована у 1992 році. Флот компанії налічує 40 авіалайнерів, базовий аеропорт - найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси до столиць та ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст світу.