Донецька залізниця втратила від незаконного втручання в роботу 1,4 млн гривень

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-квітні 2014 року зафіксувала 300 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, в результаті чого підприємство зазнало збитків на загальну суму 719,7 тис. грн, а з урахуванням збитків на відновлення - 1,4 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, з початку року працівники підрозділів служби воєнізованої охорони донецької залізниці передали в правоохоронні органи 127 затриманих за підозрою у крадіжці майна залізниці, виявили і знешкодили 28 угруповань.

Усього за звітний період порушено 187 кримінальних справ за статтею 277 Кримінального кодексу України «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів» і за статтею 185 «Крадіжка». Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

У прес-службі наголошують, що щодоби Донецька магістраль фіксує випадки масових організованих злочинних посягань на державне майно, зокрема, сторонні особи пошкоджують засоби сигналізації та зв'язку, рухомого складу, верхньої будови колії та іншого інженерно-технічного облаштування.

Тільки в період з 20 по 21 травня відбулося 11 крадіжок елементів верхньої будови колії, зокрема, 81 підкладки, 357 милиць, 198 клемних і 21 закладних болтів і іншого. На ділянці Новобахмутовка-Горлівка-Пантелеймонівка разоборудовано 2 сигнальні установки (викрадено 60 приладів і пристроїв СЦБ) і два вхідних сигнали.

"Завдяки оперативним діям аварійно-відновлювальних служб підприємства збоїв у графіку руху поїздів не було... Донецька залізниця вкотре нагадує: незаконне втручання в діяльність залізничного транспорту може призвести до виникнення аварійних ситуацій із вкрай небезпечними наслідками, що ставить під погрозу безпека руху поїздів і передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність", - відзначають в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у січні-лютому 2014 року зафіксувала 65 випадків незаконного втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту на суму 158,4 тис. грн, а з урахуванням витрат на відновлення - 290,1 тис. грн.

Працівники підрозділів служби воєнізованої охорони Донецької залізниці в 2013 році попередили 322 випадки розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму понад 328 тис. грн.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". Донецька залізниця обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).