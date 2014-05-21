Будівельники вже проклали 225 м шляхів нового Бескидського тунелю

Працівники служби будівельно-монтажних робіт станом на 21 травня 2014 року виконали роботи з проходження нового двоколійного залізничного Бескидського тунелю в Карпатах на довжині 225 метрів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на начальника дирекції з будівництва тунелю Володимира Харлана.

Згідно з повідомленням, новий двошляховий тунель матиме довжину 1,82 км з урахуванням порталів і пролягати на максимальній глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта.

"На роботах з будівництва нового Бескидського двоколійного залізничного тунелю на перегоні Бескид - Скотарське щодоби задіяно понад сто працівників підрядної організації - української будівельної асоціації "Інтербудмонтаж" і понад 20 представників Львівської залізниці. Проходка тунелю і роботи з укріплення підпірної стінки здійснюються цілодобово", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомили в прес-службі з посиланням на Харлана, оскільки пролягає тунель в гірській місцевості, то одночасно з вибіркою породи будівельники будуть зміцнювати стінки і склепіння нового тунелю. Крім того, залізничники будуть виконувати роботи з реконструкції верхньої будови колій станції Бескид, де планується змінити радіус кривих ділянок колії з метою збільшення швидкості руху поїздів.

За даними прес-служби Міністерства інфраструктури України, з початку реалізації проекту та за станом на 16 травня будівельні роботи виконані на суму 210,62 млн грн, з них 100,79 млн грн - кредитні кошти ЄБРР, 109,83 млн грн - коштів Львівської залізниці.

Як повідомляв УНІАН, Європейський інвестиційний банк оголосив про виділення Україні позики в розмірі 55 млн євро для будівництва Бескидського тунелю в Карпатах, який з'єднає Україну та Євросоюз. Реалізація проекту запланована на перший квартал 2017 року.

Львівська залізниця має намір в 2014 році спрямувати 382 млн грн власних і кредитних коштів на будівництво Бескидського тунелю, з них 113,7 млн грн власних коштів і 268 млн грн кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

На підготовчі роботи з початку будівництва цього тунелю Львівська залізниця виділила 71,5 млн грн власних коштів і ще 50,9 млн грн надійшли у вигляді кредиту від ЄБРР. Новий тунель буде будуватися на межі Львівської та Закарпатської областей в 30 м від діючого тунелю, збудованого ще за часів Австро-Угорщини в ХІХ столітті, який знаходиться в аварійному стані.

Усього в 2014 році планується прокласти близько 0,7 км шляхів Бескидського тунелю.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель - другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить до п'ятого пан'європейського транспортного коридору (Італія - Словенія - Угорщина - Словаччина - Україна - Росія).

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівської залізниці для будівництва та облаштування цього тунелю.

Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн підуть на монтажні роботи.