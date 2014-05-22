На станції під Слов'янському після нічних боїв пошкоджені пристрої електропостачання

Як повідомила УНІАН прес-служба "Укрзалізниці", пожежа, що виникла після бою, вивів із ладу два трансформатори підстанції "Слов'янський курорт".

За даними прес-служби, вогонь також пошкодив кабелі в кабельних каналах відкритого розподільного пристрою. Підстанція "Слов'янський курорт" була відключена від електрозабезпечення, а на місце події викликана пожежна служба Слов'янська. Сума збитку залізниці від пошкодження обладнання уточнюється.

Згідно з повідомленням, у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів на двох ділянках Донецької залізниці 17 пар пасажирських поїздів раніше курсують за зміненим маршрутом через ділянку Лозова - Павлоград - Червоноармійськ.

Також прес-служба нагадує, що 19 травня сторонні особи захопили управління донецької залізниці, що призвело до припинення руху вантажних поїздів на Донецькій залізниці. Вантажні потяги були зупинені на шляху прямування, а пасажирські поїзди, у тому числі приміські, продовжували курсувати по заданих маршрутах без змін. Пізніше, близько 15:00 того ж дня, вантажний рух на донецькій залізниці було відновлено.

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-квітні 2014 року зафіксувала 300 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, в результаті чого підприємство зазнало збитків на загальну суму 719,7 тис. грн, а з урахуванням збитків на відновлення - 1,4 млн грн.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". Донецька залізниця обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).