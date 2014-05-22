При "відкритому небі" пасажирів з України до ЄС буде значно більше - Мінінфраструктури

Україна зможе збільшити пасажиропотік на європейських напрямах на 10-15% на рік після підписання угоди про єдиний авіаційний простір між Україною і країнами Євросоюзу.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства інфраструктури України, про це в ході саміту Міжнародного транспортного форуму в Лейпцігу заявив міністр інфраструктури України Максим Бурбак.

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«Після початку дії угоди очікується збільшення пасажиропотоків на європейському напрямі на рівні до 10-15% щорічно. Одночасно посилиться конкуренція з іноземними перевізниками і збільшиться можливість виходу більшої кількості українських авіаперевізників на ринок авіаперевезень між Україною і ЄС», - цитує прес-служба міністра.

Бурбак зазначив, що українська сторона розраховує підписати договір про відкрите небо 5 червня під час засідання Ради міністрів ЄС в Люксембурзі, йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони планують підписати низку документів, що стосуються зближення сертифікаційних систем, а також обміну інформацією з безпеки польотів повітряних суден, що використовують аеропорти ЄС і України, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в квітні глава Державної авіаційної служби України Денис Антонюк заявив, що в разі підписання договору про відкрите небо українські авіаперевізники не зможуть скористатися всіма можливостями відкритого авіапростору і, можливо, постануть перед низкою обмежень.

Договір про спільний авіаційний простір заплановано до підписання 5 червня поточного року, хоча активна підготовка до підписання документа ведеться з листопада 2013 року. Мета угоди – поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у сфері цивільної авіації, сприяння промисловій та операційній співпраці. На думку експертів, повномасштабна реалізація угоди про відкрите небо між Україною і Європейським Союзом можлива і доцільна за умови одночасного скасування візового режиму, що знімає бар'єри для переміщення громадян між країнами.