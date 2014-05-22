Південна залізниця недоотримала 17,7 млн грн за перевезення пільговиків

Південна залізниця (ПЗ) у січні-квітні 2014 року недоотримала 17,7 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому і приміському сполученні, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«У січні-квітні 2014 року Південна залізниця здійснила пільгові перевезення окремих категорій громадян у приміському і дальньому повідомленнях на суму 20,8 млн грн. При цьому компенсаційних виплат з обласних, районних, міських бюджетів залізниця отримала 4,5 млн грн, з яких 1,4 млн грн було спрямовано на погашення заборгованості за перевезення пільговиків минулого року", - йдеться в повідомленні.

Водночас найбільший обсяг перевезень пільгових категорій пасажирів Південна магістраль здійснює в Харківській області. Так, протягом чотирьох місяців у межах цієї області було перевезено понад 76% від загального числа пільговиків Південної залізниці, однак з бюджету Харківської облдержадміністрації за здійснення пільгових перевезень Південної магістралі було відшкодовано 2,18 млн грн, що становить 13,9% від необхідної суми компенсації.

Компенсація за перевезення пільговиків за 4 місяці поточного року не надійшла від місцевих бюджетів Луганської та Донецької областей.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця в січні-березні 2014 року недоотримала 13,1 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому та приміському сполученні.

ПЗ у 2013 році недоотримала 45,617 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому та приміському сполученнях.

Збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень у 2013 році склали понад 6,6 млрд грн, зокрема в приміському сполученні - 3,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.