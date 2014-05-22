Придніпровська залізниця за 4 місяці зафіксувала 2 ДТП на переїздах

Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні-квітні 2014 року зафіксувала два дорожньо-транспортні пригоди на залізничних переїздах, що відповідає аналогічному періоду минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період у результаті ДТП постраждали дві людини, тоді як у січні-квітні 2013 року не постраждала жодна людина.

Крім того, в результаті ДТП були затримані два потяги на 3 години 14 хвилин.

«Усі наїзди були допущені з вини водіїв автотранспортних засобів, які проігнорували заборонні сигнали світлової та звукової світлофорної сигналізації і виїхали на колії перед поїздом, що наближався», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у січні-квітні 2014 року кількість ДТП на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 25% (5 випадків) - до 25 випадків, із них 6 випадків ДТП зафіксовано на Південно-Західній залізниці, по 5 ДТП - на Львівській та Одеській магістралях, 4 - на Донецькій, 3 - на Південній, 2 - на Придніпровській.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину шляхів.

«Укрзалізниця» щорічно виділяє понад 40 млн грн на обладнання залізничних переїздів додатковими засобами безпеки руху і ще близько 300 млн грн - на їх утримання.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.