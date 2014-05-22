Через зливи дороги Івано-Франківської та Львівської областей частково закриті

Рух на кількох ділянках автомобільних доріг у Івано-Франківській та Львівській областях закрито через сильні зливи і підвищення рівня води в річках.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, на дорозі регіонального значення Гузєєв - Подбережье зруйновані під'їзди до мосту через річку Свіча.

Об'їзд автотранспорту здійснюється через населені пункти Тяпче - Гориня - Болехів - Гузєєв.

Крім того, через рясні опади і розлив річок ускладнено рух автотранспорту дорогами Старосамбірського району Львівської області.

Згідно з повідомленням, під'їзд до тимчасового технологічного мосту на правому березі річки Прут по дорозі Новоселиця - Маршинці - Герца - Глибока все ще закрито.