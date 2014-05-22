Через зливи дороги Івано-Франківської та Львівської областей частково закриті
13:44, 22 травня 2014Транспорт/Звя'зок
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Рух кількома дорогами Івано-Франківської та Львівської областей закрито через сильні зливи і розливу річок.
Через рясні опади і розлив річок ускладнено рух автодорогами / Фото УНІАН
Рух на кількох ділянках автомобільних доріг у Івано-Франківській та Львівській областях закрито через сильні зливи і підвищення рівня води в річках.
Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, на дорозі регіонального значення Гузєєв - Подбережье зруйновані під'їзди до мосту через річку Свіча.
Об'їзд автотранспорту здійснюється через населені пункти Тяпче - Гориня - Болехів - Гузєєв.
Крім того, через рясні опади і розлив річок ускладнено рух автотранспорту дорогами Старосамбірського району Львівської області.
Згідно з повідомленням, під'їзд до тимчасового технологічного мосту на правому березі річки Прут по дорозі Новоселиця - Маршинці - Герца - Глибока все ще закрито.
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