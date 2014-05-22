Hyundai може повернутися на маршрут Київ - Харків вже 24 травня

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яка є оператором швидкісних потягів, планує 24 травня випустити в рейс за маршрутом Київ — Харків другий модернізований швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, потяги якої були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») .

Згідно з повідомленням, потяг "Інтерсіті+" №164/161 сполученням Київ – Харків з 24 травня відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський згідно з діючим графіком о 18:08 і прибувати до Харкова о 22:41. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься, починаючи з 25 травня, о 06:56 і прибувати до Києва об 11:37.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ – Харків швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" – перший з 10 наявних потягів, 6 травня – повернула ще один потяг на маршрут Дарниця – Київ – Львів, 15 травня – потяг Київ – Дніпропетровськ. Крім того, починаючи з 1 червня, «Укрзалізниця» продовжує маршрут швидкісного потягу № 741/742 Київ — Львів до Трускавця.

Довідка УНІАН. Швидкісні потяги категорії «Інтерсіті+» почали курсувати в Україні з 27 травня 2012 року, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. На початку червня того самого року було запущено швидкісний потяг сполученням Київ – Донецьк. Маршрут Київ – Дніпропетровськ було введено у графік руху 11 листопада 2012 року, а з 26 травня 2013 року його продовжили до Запоріжжя. Тоді ж, за новим графіком руху на 2013-2014 роки, швидкісні потяги з Дніпропетровська, Харкова і Донецька відправилися до Сімферополя.

Оператором швидкісних потягів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.

УЗШК опікується організацією експлуатації і технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників. На сьогодні УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.

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