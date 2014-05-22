Донецька залізниця скасувала 5 поїздів через блокування моста бойовиками

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку з блокуванням бойовиками залізничного мосту на перегоні Насветевич-Рубіжне закрила рух на ділянці Сватове-Лисичанськ і скасувала 5 потягів у далекому і приміському сполученнях. Про це УНІАН повідомили у прес-службі дороги.

Зокрема, ДЗ скасувала такі потяги у далекому сполученні: №126/125 Луганськ—Київ, № 325/326 Харків—Луганськ, у приміському: потяги № 6344 Попасна—Сватове, № 6341 Сватове—Попасна, № 6346 Сватове—Попасна.

Крім того, Донецька магістраль змінила маршрут курсування низки потягів. Зокрема, потяг № 6329 Куп’янськ—Попасна прямуватиме до станції Сватове, а ділянку Сватове—Попасна проходити не буде; потяг № 6337 Куп’янськ—Попасна також курсуватиме до станції Сватове і не проходитиме ділянку Сватове—Попасна; потяг № 6342 Попасна—Сватове прямуватиме до станції Переїзна, а ділянку Переїзна—Сватове проходити не буде.

Також повідомляється, що потяг № 6491 Сватове—Луганськ курсуватиме зі станції Попасна, а потяг № 6492 Луганськ—Сватове курсуватиме до станції Попасна.

Потяг №144/143 сполученням Донецьк — Санкт-Петербург також курсуватиме за зміненим маршрутом.

У прес-службі нагадали, що при поверненні проїзних документів на потяги далекого сполучення, які курсують за зміненим маршрутом і станції, які не проходять, на які були придбані квитки, пасажирам буде повернено кошти за придбані квитки у повному обсязі. Якщо ж проїзний документ було придбано до станції, через яку потяг курсує, то квиток повертається на загальних підставах, відповідно до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України. Повернення посадочних документів, оформлених через Інтернет, і електронних проїзних документів здійснюється тільки у квиткових касах. Продаж квитків на вказані потяги зі станцій, які вони не проходитимуть, скасовано до введення нового графіку.

Як повідомляв УНІАН, на залізничній станції "Слов'янський курорт" під містом Слов'янськ (Донецька обл.) після бойових дій 22 травня близько 1.00 було пошкоджено пристрої електропостачання.

У зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху потягів на двох ділянках Донецької залізниці 17 пар пасажирських потягів, як і раніше, курсують за зміненим маршрутом через ділянку Лозова—Павлоград—Красноармійськ.

19 травня сторонні особи захопили управління ДЗ, що призвело до припинення руху вантажних потягів на Донецькій залізниці. Пізніше, близько 15:00 того самого дня, вантажний рух на ДЗ було відновлено.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км. (близько 13% загальної довжини залізниць України).

