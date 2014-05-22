Одеська залізниця за чотири місяці перевезла в спецвагонах 30 інвалідів

Одеська залізниця (ОЗ) в січні-квітні 2014 року перевезла 30 людей з обмеженими фізичними можливостями у спеціалізованих вагонах для даної категорії пасажирів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«Протягом 4 місяців поточного року 30 осіб з обмеженими фізичними можливостями скористалися проїздом у спеціалізованих вагонах Одеської залізниці, обладнаних спеціальними пристроями для доступу до вагонів, купе і туалетів. За надходження замовлень ці вагони оперативно включаються до складу пасажирських поїздів, які курсують за потрібним маршрутам згідно із замовленнями інвалідів», - сказано в повідомленні.

Щоб оформити проїзний документ у спеціалізованому вагоні для людей з особливими потребами, необхідно подати письмову заяву начальнику залізничного вокзалу (станції) від 45 до 5 діб до відправлення поїзда.

«Оформлення пільгових та безплатних проїзних документів проводиться на підставі відповідних документів, що підтверджують право на пільговий проїзд», - підкреслюють у прес-службі.

Також повідомляється, що для перевезення такої категорії людей на Одеській залізниці діють три спеціалізовані вагони, з них два курсують у складі фірмового поїзда "Чорноморець" № 106/105 сполученням Одеса - Київ та один курсує за призначенням, згідно із замовленням інвалідів на візках.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») в 2012 році перевезла 2,746 тис. пасажирів з обмеженими фізичними можливостями у спеціалізованих вагонах.

«Укрзалізниця» у 2013 році створила групи допомоги людям з обмеженими фізичними можливостями на вокзалі «Приміський» станції «Київ-Пасажирський», на станції «Дарниця», на зупиночних пунктах «Караваєві Дачі» та «Лівий берег».

Довідка УНІАН. На залізницях України є 19 спеціальних вагонів для перевезення інвалідів у візках, у кожному з них є салонний візок, що дозволяє пересуватися проходом вагона. При цьому для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями у кожному вагоні виділено 6-8 посадочних місць, про які інформують надписи «Місця для інвалідів».

Всі 10 міжрегіональних швидкісних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Rotem мають по два пристосованих для перевезення інвалідів місця, два чеських шестивагонних міжрегіональних двоповерхових електропоїздів подвійного струму Skoda - чотири місця, а також один дев'ятивагонний міжрегіональний поїзд локомотивної тяги виробництва Крюківського вагонобудівного заводу - два місця.