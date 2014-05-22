Донецька залізниця за 4 місяці попередила крадіжок на 250 тис. гривень

Працівники оперативних груп воєнізованої охорони Донецької залізниці (ДЗ) у січні-квітні 2014 року попередили 99 випадків розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму 252,5 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, Донецька залізниця передала в правоохоронні органи 127 затриманих за підозрою у крадіжці майна залізниці.

З метою попередження розкрадань працівники воєнізованої охорони Донецької магістралі супроводили 45,5 тис. вагонів із номенклатурними й іншими цінними вантажами у складі 9575 поїздів, під час супроводу працівники 4 рази застосовували табельну зброю.

В ході оперативно-профілактичних заходів на інфраструктурних об'єктах магістралі за порушення правил, встановлених на залізничному транспорті, зокрема за перехід колій у невстановлених місцях, працівники Донецької залізниці затримали 74 осіб, з яких 66 були оштрафовані на суму 2,2 тис. грн.

«Залізничники в черговий раз застерігають правопорушників, що незаконні посягання на вантажі та майно залізниці можуть призвести до кримінальної відповідальності та виникнення аварійних ситуацій», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у січні-квітні 2014 року зафіксувала 300 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, в результаті чого підприємство зазнало збитків на загальну суму 719,7 тис. грн, а з урахуванням збитків на відновлення - 1,4 млн грн.

Воєнізована охорона Донецької залізниці у січні-березні 2014 року попередила 78 випадків розкрадання вантажів і майна на суму 174 тис. грн.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". Донецька залізниця обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

