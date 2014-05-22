«Укрзалізниця» відкриває попередній продаж квитків до Криму з 1 по 15 червня

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") відкриває попередній продаж квитків на потяги у кримському напрямку, які курсуватимуть з моменту введення нового графіку руху потягів на 2014-2015 роки, - з 1 червня 2014 року, продаж на які раніше залишався закритим через неузгодженість низки організаційних питань з Росією, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Укрзалізниця» почала відкривати попередній продаж квитків на потяги у кримському напрямку, що відправляються у рейс з 1 червня 2014 року. Квитки на потяги у вказаному напрямку продаватимуться на дати до 15 червня. На наступні дати продаж квитків відкриватиметься поступово, за наявності достатнього пасажиропотоку", - зазначається у повідомленні.

При цьому на потяги у сполученні з анексованим Кримом, як і раніше, діятиме внутрішньодержавний тариф. Російські залізниці (РЗ) погодили відкриття продажу квитків у кримському напрямку на дати з 1 червня, про що 21 травня повідомили «Укрзалізниці» в телеграмі.

Зокрема, попередній продаж квитків вже найближчими днями буде відкрито на такі потяги: № 86/ 85 Львів - Сімферополь; № 88/87 Ковель - Сімферополь; № 90/144-143/89 Дніпропетровськ - Кривий Ріг - Сімферополь; № 55/56 Суми - Сімферополь; № 81/82 Харків - Сімферополь; № 138/137 Кременчук - Полтава - Сімферополь; № 241/242 Харків - Євпаторія; № 47/48 Донецьк - Севастополь; № 342/341 Луганськ - Сімферополь; № 12/11 Київ - Сімферополь; № 28/27 Київ - Севастополь; № 132/131 Хмельницький - Сімферополь; № 215/216 Житомир - Сімферополь; № 237/238 Київ - Сімферополь; № 250/249 Чернігів - Сімферополь; № 247/248 Київ - Євпаторія (у разі збільшення пасажиропотоку); № 310/309 Одеса – Сімферополь.

Також передпродаж буде відкрито і на низку інших потягів, зокрема: № 100 /99 Мінськ - Сімферополь; № 478/477 Мінськ - Сімферополь; № 393/394 Полоцьк - Сімферополь; № 491/492 Вітебськ - Сімферополь; № 496/495 Вітебськ - Євпаторія; № 68/67 Сімферополь - Москва; № 18/17 Севастополь - Москва; № 40/39 Сімферополь - Москва; № 98/97 Керч - Москва; № 486/485 Барановичі - Феодосія; № 160/159 Мінськ - Євпаторія; № 494/ 493 Гродно - Полоцьк - Сімферополь; № 164/163 Мінськ – Євпаторія.

Крім того, «дочка» РЗ - Федеральна пасажирська компанія у разі потреби готова призначити наступні потяги: № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь; № 271/ 272 Санкт-Петербург – Євпаторія; № 275/276 Санкт-Петербург – Феодосія; № 239/240 Мурманськ – Сімферополь; № 5/6 Москва – Севастополь; № 201/202 Москва – Євпаторія; № 141/142 Єкатеринбург – Сімферополь; № 54/53 Перм – Сімферополь; № 184Ґ183 Вороніж – Сімферополь; № 273/ 274 Архангельськ - Воркута – Сімферополь; № 253/254 Новосибірськ – Сімферополь.

«На сьогодні рішенням ВАТ «РЗ» для них встановлена категорія «за вказівкою», - уточнили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 21 травня "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 204 потяги, які курсуватимуть з моменту введення нового графіку руху потягів на 2014-2015 роки, - з 1 червня 2014 року, при цьому попередній продаж квитків на потяги у кримському напрямку залишався закритим.

Міжнародні пасажироперевезення на територію анексованого Росією Кримського півострова за період з 1 по 12 травня 2014 року скоротилися на 59,5% - до 16,3 тис. пасажирів порівняно з 40,2 тис. осіб за аналогічний період 2013 року. Залізниці також скоротили пасажироперевезення з материкової частини України до Криму - в 2,4 разу, до 60,2 тис. пасажирів.