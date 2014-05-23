У Рубіжному обстріляли будівлю вокзалу: пошкоджено стіни, вікна, двері й квиткові каси

Будівлю вокзалу станції Рубіжне, що на Луганщині, пошкоджено внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє прес-служба Донецької залiзницi.

"Вчора, 22 травня 2014 року, у результаті обстрілу пошкоджено будівлю вокзалу станції Рубіжне. Пошкоджено: покрівля, стіни, вікна, двері, зал для обслуговування пасажирів, квиткові каси, кабінети товарної контори та інші адміністративні кабінети. Збиток підраховується", - зазначається у повідомленні.

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За інформацією прес-служби, ніхто з залізничників не постраждав.

Нагадаємо, з 22 травня закрито рух на ділянці Сватове-Лисичанськ.