У Рубіжному обстріляли будівлю вокзалу: пошкоджено стіни, вікна, двері й квиткові каси
12:55, 23 травня 2014Транспорт/Звя'зок
0оновлено
Ніхто з залізничників не постраждав.
У Рубіжному обстріляли будівлю вокзалу / wikimedia.org
Будівлю вокзалу станції Рубіжне, що на Луганщині, пошкоджено внаслідок обстрілу.
Про це повідомляє прес-служба Донецької залiзницi.
"Вчора, 22 травня 2014 року, у результаті обстрілу пошкоджено будівлю вокзалу станції Рубіжне. Пошкоджено: покрівля, стіни, вікна, двері, зал для обслуговування пасажирів, квиткові каси, кабінети товарної контори та інші адміністративні кабінети. Збиток підраховується", - зазначається у повідомленні.
Читайте такожНевідомі обстріляли тягову підстанцію станції Славкурорт - ЗМІ
За інформацією прес-служби, ніхто з залізничників не постраждав.
Нагадаємо, з 22 травня закрито рух на ділянці Сватове-Лисичанськ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter