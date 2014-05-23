Гендиректор аеропорту «Львів» Гонтарєв подав у відставку

Генеральний директор Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького Роман Гонтарєв написав заяву на звільнення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, голова Львівської облдержадміністрації Ірина Сех погодила звільнення Гонтарєва з посади гендиректора аеропорту «Львів».

Як зазначається у повідомленні, про це голова Львівської облдержадміністрації повідомила у листі до міністра інфраструктури України Максима Бурбака.

«Ваша пропозиція щодо звільнення Гонтарєва Романа Петровича з посади генерального директора державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» відповідно до поданої ним заяви за угодою сторін з достроковим розірванням укладеного з ним контракту погоджена», – йдеться у листі.

Нагадаємо, 17 квітня народний депутат України, голова Львівської обласної організації політичної партії «УДАР» Ярослав Гінка звернувся до міністра інфраструктури України з вимогою негайно звільнити Гонтарєва з посади директора аеропорту «Львів».

У зверненні депутат наголошував, що, незважаючи на те, що основною вимогою Майдану була повна зміна корумпованої владної системи, процеси звільнення чиновників, котрі прислужували старому режиму, так і не розпочалися.

«Вказана особа, призначена за часів керівництва галуззю Борисом Колесніковим, є вірним гвинтиком режиму Януковича, досі залишається на займаній посаді. Цей чиновник був і залишається взірцем тодішньої системи, зажив на Львівщині беззаперечну славу корупціонера та українофоба. В сучасних умовах, коли військова агресія зі сторони Російської Федерації може розпочатися будь-якої миті, подальше питання перебування Гонтарєва Романа на посаді директора ключового аеропорту несумісне із поняттями національної безпеки», – йшлося у зверненні.

1 березня п’ять народних депутатів підписали за погодженням з головою Львівської обласної ради звернення щодо звільнення Гонтарєва, проте так і не дочекалися реакції на цей документ від міністра інфраструктури України.