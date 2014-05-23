На Луганщині терористи підірвали залізницю

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку з підривом на двоколійній ділянці залізниці групою невідомих осіб, який стався 22 травня о 21:30 на 57-му кілометрі перегону Штерівка – Щетове (Луганська обл.), змінила маршрут курсування низки приміських потягів, повідомили УНІАН у прес-службі дороги.

Зокрема, у зв'язку з пошкодженням ділянки колії ДЗ внесла такі зміни до графіка руху приміських потягів: №6513 Дебальцеве - Довжанська прямуватиме до станції Петровеньки; №6512 Довжанська – Дебальцеве прямуватиме зі станції Петровеньки; №6505 Дебальцеве – Штерівка курсуватиме до станції Петровеньки; №6060/6059 Штерівка - Ясинувата прямуватиме зі станції Петровеньки; №6027 Ясинувата - Красний Луч курсуватиме до станції Петровеньки; №6028 Красний Луч - Ясинувата курсуватиме зі станції Петровеньки.

Крім того, потяг №6059 Ясинувата – Антрацит курсуватиме за маршрутом Ясинувата - Петровеньки; №6510 Антрацит–Дебальцеве з 22 травня – за маршрутом Петровеньки - Дебальцеве; №6511 Дебальцеве-Довжанська - за маршрутом Дебальцеве-Петровеньки; №6514 Довжанська-Дебальцеве – Петровеньки-Дебальцеве; № 959/960 сполученням Дебальцеве - Червона Могила - Дебальцеве курсуватимуть за маршрутом Червона Могила – Щетове - Червона Могила; №963/964, 965/966 Штерівка – Яновський - Штерівка скасовується.

«Обсяги пошкоджень залізничного полотна з'ясовуються. У ситуації, що склалася, при плануванні поїздки залізничним транспортом пасажирам слід звертатися за уточнюючою інформацією до залізничних кас і довідкових служб вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни у графіку руху потягів», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху потягів на двох ділянках Донецької залізниці з 2 травня 17 пар пасажирських потягів, як і раніше, курсують за зміненим маршрутом через ділянку Лозова — Павлоград — Красноармійськ.

19 травня сторонні особи захопили управління ДЗ, що призвело до припинення руху вантажних потягів на Донецькій залізниці. Пізніше, близько 15:00 того самого дня, вантажний рух на ДЗ було відновлено.

Вночі 22 травня на залізничній станції "Слов'янський курорт" під містом Слов'янськ (Донецька обл.) після бойових дій були пошкоджені пристрої електропостачання.

22 травня в Лисичанську представники терористичної організації «Луганська народна республіка» повністю заблокували міст і зупинили рух транспорту в районі «Водної станції».

Також, з 22 травня Донецька залізниця у зв'язку з блокуванням залізничного мосту бойовиками на перегоні Насветевич — Рубіжне закрила рух на ділянці Сватове — Лисичанськ і скасувала 5 потягів в далекому і приміському сполученнях, а також змінила маршрут курсування низки потягів.

Генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичними організаціями. За фактом створення терористичних організацій вже відкриті кримінальні провадження. Зараз вони на етапі досудового розслідування.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

