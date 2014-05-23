Плату за шлюзування суден на Дніпрі можуть підвищити

Така ініціатива міститься в проекті постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до розмірів плати за проходження суден через шлюзи Дніпровського каскаду", опублікованого на сайті Мінінфраструктури.

Одночасно з підвищенням плати за шлюзування суден на Дніпрі, міністерство пропонує скасувати пільгову тарифну групу, якою користуються вітчизняні судновласники, що забезпечить кумулятивне зростання доходів від плати за шлюзування на 74% - до 11,3 млн грн щорічно.

Зокрема, чинна плата за проходження суден через шлюзи Дніпровського каскаду встановлена у квітні 2009 року шляхом коригування попередніх розмірів плати на фактичний індекс інфляції, що існувала за період їх дії, однак, за оцінкою міністерства, останнє підвищення тарифів не вплинуло на кількість прошлюзованих суден через дніпровські шлюзи.

Згідно з нормами чинного законодавства, зокрема, для модуля судна в закордонному плаванні до 2 тис. куб. м, що проходить через Київський, Канівський, Кременчуцький і Дніпродзержинський шлюзи, плата становить 688 грн в звичайному режимі і 424 грн в пільговому, то, згідно із зазначеним проектом постанови, пропонується ввести єдину плату за прохід судна через ці шлюзи в розмірі 806 грн.

Як зазначається у пояснювальний записці, скорочення інтенсивності судноплавства та обсягів перевезення вантажів порівняно з 2008 роком є наслідком світової фінансової кризи, яка призвела до стрімкого скорочення кількості прошлюзованих судів у 2009 році на 41%. Одночасно з цим знизився рівень державної підтримки експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів і внутрішніх водних шляхів.

"Відповідно до закону "Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки", для приведення дніпровських судноплавних шлюзів в безпечний стан необхідно виділити з держбюджету в 2013-2014 роках 138,9 млн грн, однак, починаючи з 2013 року, з держбюджету не виділялися кошти на капітальні видатки.

«У 2014 році передбачений бюджетом обсяг державної підтримки діяльності судноплавних шлюзів становить 10,6 млн грн або 45% від рівня 2008 року. При цьому у видатках загального фонду державного бюджету третій рік поспіль не передбачаються капітальні видатки для відновлення технічного стану технологічного обладнання та гідротехнічних конструкцій судноплавних шлюзів», - підкреслюється в пояснювальній записці.

Довідка УНІАН. Судноплавний шлюз - гідротехнічна споруда на судноплавних водних шляхах для забезпечення переходу суден з одного водного басейну в інший з різними рівнями води в них.

Судноплавні шлюзи Дніпровського каскаду забезпечують внутрішнє і транзитне судноплавство по Дніпру. Утримання судноплавних шлюзів здійснюється за рахунок коштів з державного бюджету і справляння плати за шлюзування суден, введеної в 1999 році для часткового покриття бюджетного недофінансування.

За 2009-2013 роки рівень фінансування експлуатаційної діяльності судноплавних шлюзів склав у середньому 33% від суми необхідних витрат, з яких 75 % забезпечувалось коштами держбюджету і 25 % - платою за шлюзування.