Придніпровська залізниця недоотримала близько 12 млн гривень за перевезення пільговиків

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період Придніпровська залізниця перевезла 1,86 млн пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму 15,86 млн грн, при цьому отримала 4,3 млн грн компенсації, що становило 25,2% від необхідної суми.

«Серед найбільших боржників у розрахунках за пільгові приміські перевезення - Запорізька обласна державна адміністрація, Криворізька міська рада, Василівська (Запорізька обл.) і Криничанська (Дніпропетровська обл.) районні держадміністрації та інші», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-квітні 2014 року недоотримала 73,1 млн грн від місцевих бюджетів за приміські перевезення пільговиків.

Придніпровська залізниця у січні-березні 2014 року недоотримала 20,24 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій, а в 2013 році недоотримала 25,6 млн грн за перевезення пільговиків у приміському сполученні.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.