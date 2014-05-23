«Укрзалізниця» змінила першого заступника начальника Одеської залізниці

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», відповідне рішення закріплене наказом генерального директора відомства Бориса Остапюка від 21 травня 2014 року.

До призначення на цю посаду Заруба обіймав посаду першого заступника начальника Донецької залізниці.

Анатолій Царенко, який обіймав посаду першого заступника начальника одеської залізниці, звільнений у зв'язку з виходом на пенсію.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня 2014 року Кабінет міністрів України звільнив Миколу Луханіна з посади начальника Одеської залізниці, а також Миколи Рогова - з посади начальника Донецької залізниці.

Довідка УНІАН. До сфери управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей.

На одеській залізниці припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.

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