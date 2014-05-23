Україна значно скоротила імпорт легкових автомобілів

За даними прес-служби, митна вартість квартального імпорту легкових автомобілів зменшилася на 41% - до 438,3 млн дол.

У повідомленні сказано, що частка нових автомобілів у загальній кількості імпортованих легкових автомобілів з січня по березень становить 96%.

За даними асоціації, найбільшу кількість імпортованих автомобілів у I кварталі було поставлено з Японії - 18%. На другому місці автомобілі з Німеччини - 9%. На імпорт зі Сполучених Штатів Америки припало 8% від загального імпорту легкових авто.

Загальний імпорт транспортних засобів за підсумками I кварталу 2014 року склав 27,184 тис. одиниць на загальну суму 526,3 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році імпортувала 301,956 тис. автомобілів на загальну суму майже 4 млрд дол.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.