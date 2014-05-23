Поїзди Hyundai з 1 червня будуть пронумеровані по-новому

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») із введенням нового графіку руху поїздів на 2014-2015 роки, який набуде чинності з 1 червня 2014 року, змінить нумерацію швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, нумерація всіх поїздів категорії «Інтерсіті+» буде починатися з цифри 7, друга цифра буде означати напрямок. Зокрема, цифра 1 - донецький напрямок, 2 - харківський, 3 - дніпропетровський, 4 - львівський.

Зокрема, швидкісний поїзд №156/155 сполученням Київ - Харків - Київ із 1 червня курсуватиме під номером 722/721; поїзд №164/161 за маршрутом Київ - Харків - Київ буде слідувати під номером 726/725; поїзд №162/163 Київ - Харків - Київ - під номером 724/723.

Також, із введенням нового графіка руху на 2014/2015 роки, поїзд 169/170 за маршрутом Дарниця, Київ - Львів - Київ, Дарниця курсуватиме під номером 743/744; поїзд №154/154 Київ - Донецьк - Київ - під номером 712/711; поїзд №152/152 Київ - Донецьк - Київ - під номером 714/713; поїзд №168/168 Київ - Запоріжжя - Київ - під номером 732/731; поїзд №166/165 Київ - Дніпропетровськ - Київ - під номером 734/733.

Крім того, потяг Нyundai за новим маршрутом Дарниця, Київ - Трускавець - Київ, Дарниця з 1 червня курсуватиме під номером 741/742.

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«Квитки на потяги «Інтерсіті+» вже у продажу на сайті http://booking.uz.gov.ua/ і в усіх залізничних касах», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), що є оператором швидкісних поїздів, планує 24 травня випустити в рейс за маршрутом Київ - Харків другий модернізований склад швидкісного поїзда категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, потяги якої були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей.

«Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ - Харків швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" - перший з 10 наявних поїздів, 6 травня - повернула ще один поїзд на маршрут Дарниця - Київ - Львів, 15 травня - поїзд Київ - Дніпропетровськ. Крім того, починаючи з 1 червня, «Укрзалізниця» продовжує маршрут швидкісного поїзда № 741/742 Київ - Львів до Трускавця.

Довідка УНІАН. Швидкісні поїзди категорії «Інтерсіті+» почали курсувати в Україні з 27 травня 2012 року, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. На початку червня того ж року був запущений швидкісний потяг сполученням Київ - Донецьк. Маршрут Київ - Дніпропетровськ був введений у графік руху 11 листопада 2012 року, а з 26 травня 2013 року його продовжили до Запоріжжя. Тоді ж, за новим графіком руху на 2013-2014 роки, швидкісні поїзди з Дніпропетровська, Харкова та Донецька вирушили в Сімферополь.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене у відповідності з наказом Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.