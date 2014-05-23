Придніпровська залізниця призначила поїзд Дніпропетровськ, Кривий Ріг - Бердянськ

Придніпровська залізниця (ПЗ) з метою задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на час літнього сезону з 1 червня по 1 вересня призначила щоденний поїзд за маршрутом Дніпропетровськ, Кривий Ріг - Бердянськ, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«На літній період до узбережжя Азовського моря Придніпровська залізниця призначила двогрупний поїзд № 472/471 - 552/551 Дніпропетровськ, Кривий Ріг - Бердянськ. Поїзд курсуватиме щоденно, починаючи з 1 червня», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, перша група вагонів (три купейних, п'ять плацкартних вагонів) відправлятиметься з Дніпропетровська о 20:20 і курсуватимуть через станцію Синельникове-1-Запоріжжя-1, де об'єднається з другою групою вагонів.

Зі свого боку друга група вагонів (три купейних, чотири плацкартні вагони) відправлятиметься з Кривого Рогу о 17:57 і курсуватимуть до Запоріжжя -1 через станції Апостолове, Чортомлик, Нікополь, Марганець, Дніпробуд-2. Об'єднаний склад прибуватиме до Бердянська о 4:35.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 22:20 і повертатися погруппно в Дніпропетровськ о 7:12, в Кривий Ріг у 09:24.

Як уточнили УНІАН у прес-службі, попередній продаж квитків на цей поїзд вже відкрита, і у разі підвищеного попиту пасажирів на перевезення за даним напрямку, Придніпровська магістраль може продовжити період курсування поїзда, зокрема, до вересня-жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період підготує 610 пасажирських вагонів, з яких 191 вагон - із системами кондиціонування.

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") відкрила попередній продаж квитків на 204 потяги, які курсуватимуть з моменту введення нового графіка руху поїздів на 2014-2015 роки - з 1 червня 2014 року, а також на поїзди до Криму з 1 по 15 червня 2014 року.

У новому графіку руху поїздів на 2014-2015 роки розроблено графік для призначення 259 пар поїздів, з них 169 пар цілорічних поїздів, 32 пари літніх поїздів. Крім того, в "Укрзалізниці" зазначили, що при збільшенні пасажиропотоку в літній сезон є можливість для призначення ще 58 пар поїздів за вказівкою.