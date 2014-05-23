МАУ з 24 червня відкриває рейси з Києва до грецького курорту Салоніки

Найбільший національний авіаперевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 24 червня відкриває пряме повітряне сполучення між Києвом і Салоніками (Греція).

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, МАУ виконуватиме рейси між Києвом і Салоніками двічі на тиждень - щовівторка і щосуботи з вильотом з Києва о 12:00 і вильотом із Салоніків о 15:30.

За даними прес-служби, час польоту становить 2 години 30 хвилин.

Рейси виконуватимуться літаками «Боїнг-737» з двома класами обслуговування – бізнес і економічним.

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Мінімальна вартість квитка на рейс Київ – Салоніки в обидва боки становить 4 276 грн, сказано в повідомленні.

Крім того, МАУ разом з авіакомпанією Aegean Airlines пропонує рейси між Києвом і Салоніками через Афіни шість разів на тиждень.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Флот компанії налічує 40 авіалайнерів, базовий аеропорт – найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш як 3000 міст світу.