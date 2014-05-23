Польська PKP Intercity за рік збільшила збиток більш ніж учетверо

Найбільший пасажирський перевізник між великими містами в Польщі - компанія PKP Intercity минулого року отримала 29 млн дол. чистого збитку проти 6,7 млн дол. роком раніше.

Про це повідомив польському виданню Rzeczpospolita член правління компанії Павел Хординьський.

"Збиток пов'язаний зі скороченням кількості перевезених пасажирів, високими інфраструктурними витратами й тим, що дотації на збиткові напрямки не покрили реальних витрат на їх реалізацію", - сказав він.

Хординьський зазначив, що минулого року компанія отримала в рамках дотацій близько 130 млн дол., при цьому не надав порівняльних даних за попередній рік.

Водночас PKP Intercity скоротила виручку до близько 600 млн дол. із 616 млн дол. роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, PKP Intercity, що належить на 100% польській державі, минулого року перевезла 30,7 млн пасажирів, що на 13% менше, ніж роком раніше.

Частка PKP Intercity на всьому ринку з урахуванням протяжності трас скоротилася на 2 п.п. до 42%.