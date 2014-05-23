Південна залізниця хоче залучити чотири кредити на 130 млн гривень

Південна залізниця (ПЗ) оголосила тендер на залучення чотирьох кредитів на загальну суму 130 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні держпідприємства на сайті «Державні закупівлі».

ПЗ планує залучити два кредити на суму 30 млн грн, по одному кредиту на 60 і на 10 млн грн.

Згідно з повідомленням, зазначені кредити планується залучити терміном на один рік для поповнення оборотних коштів.

Кінцевий термін подачі заявок на участь у тендері та розкриття пропозицій - 25 червня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні надав Південній залізниці кредит на суму 100 млн грн для поповнення обігових коштів підприємства з метою виплати заробітної плати своїм працівникам.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.