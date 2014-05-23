Близько 33 тис. пасажирів взяли участь у бонусній програмі на поїздах «Інтерсіті+»

З моменту створення бонусної програми для пасажирів першого класу швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+", що дозволяє отримати знижку на придбання квитків - з 30 вересня 2013 року і по 21 травня 2014 року, її учасниками стали близько 33 тис. пасажирів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на дані Української залізничної швидкісної компанії.

«Бонусна програма для пасажирів першого класу поїздів «Інтерсіті+» продовжує діяти... З моменту її створення, з 30 вересня 2013 року по 21 травня поточного року її учасниками стали 32 906 пасажирів. За цей період за умовами бонусної програми з нарахуванням бонусів оформлено 955 проїзних документів», - йдеться в повідомленні.

Згідно з умовами бонусної програми, пасажир при накопиченні певної кількості бонусів може отримати значну знижку при придбанні проїзних документів на такі поїздки у вагонах першого класу поїздів «Інтерсіті+».

Як зазначають у прес-службі, бонусна програма поширюється на плацкартну частину проїзного документа, яка становить орієнтовно 70% від вартості.

«Уже зареєстровано 6 пасажирів (на 21 травня 2014 року ), які придбали квитки за умовами бонусної програми і розрахувалися за плацкартную складову квитка бонусами, заощадивши при цьому свої власні кошти», - підкреслили в прес-службі.

Бонусна програма діє при оформленні проїзних документів у вагони першого класу швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem через офіційний сайт «Укрзалізниці» - booking.uz.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» із введенням нового графіка руху поїздів на 2014-2015 роки, який набуде чинності з 1 червня 2014 року, введе нову нумерацію швидкісних поїздів Hyundai.

Швидкісні поїзди категорії «Інтерсіті+», оператором яких є держпідприємство «Українська залізнична швидкісна компанія», почали курсувати в Україні з 27 травня 2012 року, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом.

Довідка УНІАН. Повна вартість проїзду складається з вартості квитка, вартість плацкарту, ПДВ, страхового та комісійного зборів. Нарахування та використання бонусів здійснюється тільки при оформленні повних проїзних документів на плацкартну частину квитка.

При оформленні проїзного документа у вагони першого класу поїздів «Інтерсіті+» нарахування бонусів здійснюється автоматично на віртуальну бонусну картку користувача за курсом бонус 10 грн = 1 бонус. Інформація про кількість нарахованих бонусів відображається в особистому кабінеті користувача, поряд із вартістю проїзного документа.

Використання бонусів можливе після оформлення 9 проїзних документів у вагони першого класу поїздів, за умови, що кількість бонусів на рахунку віртуальної бонусної картки дорівнює або перевищує вартість плацкарта оформлюваного проїзного документа.

Бонуси діють протягом одного року з моменту їх нарахування.