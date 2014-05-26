На Луганщині відновили рух поїздів після підриву терористами ділянки залізниці

Донецька залізниця (ДЗ) відновила рух поїздів на перегоні Штерівка - Щетове (Луганська обл.), яке було припинено 22 травня у зв'язку з вибухом двоколійного ділянки групою невідомих осіб, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«З 0:00 годин 26 травня 2014 року відновлено рух поїздів на ділянці Штерівка - Щетове. Поїзди у приміському сполученні курсують згідно з графіком», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, у результаті вибуху було пошкоджено 32 м залізничного полотна.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у зв'язку з вибухом двоколійного ділянки групою невідомих осіб, який стався 22 травня о 21:30 на 57 км перегону Штерівка - Щетове (Луганська обл.), змінила маршрут курсування деяких приміських поїздів.

У зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів на двох ділянках Донецької залізниці з 2 травня 17 пар пасажирських поїздів раніше курсують за зміненим маршрутом через ділянку Лозова - Павлоград - Червоноармійськ.

19 травня сторонні особи захопили управління донецької залізниці, що призвело до припинення руху вантажних поїздів на Донецькій залізниці. Пізніше, близько 15:00 того ж дня, вантажний рух на донецькій залізниці було відновлено.

Вночі 22 травня на залізничній станції "Слов'янський курорт" під містом Слов'янськ (Донецька обл.) після бойових дій були пошкоджені пристрої електропостачання.

22 травня в Лисичанську представники терористичної організації «Луганська народна республіка» повністю заблокували міст і зупинили рух транспорту в районі Водної станції».

Також, з 22 травня Донецька залізниця у зв'язку з блокуванням залізничного мосту бойовиками на перегоні Насветевич - Рубіжне закрила рух на ділянці Сватове - Лисичанськ і скасувала 5 поїздів у далекому та приміському сполученнях, а також змінила маршрут курсування деяких поїздів.

Генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичними організаціями. За фактом створення терористичних організацій вже відкриті кримінальні провадження. У цей час вони на етапі досудового розслідування.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". Донецька залізниця обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).