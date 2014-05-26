Кабмін призначив нового начальника Одеської залізниці

«Призначити Фрунзу Віктора Костянтиновича начальником державного підприємства "Одеська залізниця", - йдеться в розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня 2014 року Кабінет міністрів України звільнив Миколу Луханіна з посади начальника Одеської залізниці.

Луханін обіймав посаду начальника одеської залізниці з квітня 2011 року, до цього він був першим заступником гендиректора «Укрзалізниці».

21 травня Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») призначила Олександра Зарубу на посаду першого заступника начальника Одеської залізниці, звільнивши Анатолія Царенко з цієї посади у зв'язку з виходом на пенсію.

Довідка УНІАН. До сфери управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей.

На одеській залізниці припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.

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