ПЗ відправила на відпочинок у свої санаторії майже 300 пенсіонерів-залізничників

Придніпровська залізниця (ПЗ) відправила 296 пенсіонерів залізничної галузі на відпочинок до відомчих оздоровчих закладів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«Нинішній сезон у відомчих оздоровницях Придніпровської магістралі вже відкрито: до приазовських пансіонатів «Прибій» і «Запоріжжя» на 12-денний відпочинок прибули 296 пенсіонерів-залізничників. «Прибій» розмістив у себе 200 чоловік, «Запоріжжя» - 96», - йдеться в повідомленні.

Як наголошують у прес-службі, залізниця повністю фінансує оздоровчий відпочинок своїх колишніх працівників.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця спрямувала 3,95 млн грн на підготовку відомчих оздоровчих закладів до літнього сезону, зокрема, пансіонатів «Запоріжжя» і «Прибій», дитячого оздоровчого табору «Сокіл» та бази відпочинку «Січ» (Запорізька обл.).

Раніше Міністерство інфраструктури України прийняв рішення у зв'язку з анексією Криму перенаправити дітей залізничників на відпочинок до інших туристичних регіонів України.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в поточному році оздоровити близько 20 тис. дітей із сімей залізничників у відомчих таборах і санаторіях.

У оздоровчих закладах залізничної галузі в минулому році відпочили і пройшли курс лікування 88 тис. осіб, із них 26,2 тис. дітей залізничників.

У 2013 році "Укрзалізниця" збільшила витрати на реалізацію і збереження ряду пільг і соціальних гарантій для працівників залізниць на 8,4% порівняно з 2012 роком - до 5,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗвідправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше ніж половину прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.