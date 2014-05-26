Державіаслужба обмежила польоти в Донецьк

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) видала NOTAM (сповіщення про зміни в правилах проведення і забезпечення польотів і аеронавігаційної інформації – УНІАН), згідно з яким, польоти в Донецьк тимчасово заборонені до 18:00 26 травня 2014 року.

Про це УНІАН повідомив голова Державіаслужби Денис Антонюк.

«Поки що польоти в Донецьк обмежені до 18:00 26 травня, але можливо, це обмеження буде продовжено», - повідомив Антонюк.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт ім. Сергія Прокоф‘єва в Донецьку припинив роботу з 7 ранку 26 травня 2014 року.

Раніше ряд ЗМІ повідомили, що в районі 3 годининочі на територію аеропорту Донецьк приїхали декілька десятків озброєних представників Донецької народної республіки з вимогами про виведення українських військових, тих, що охороняють внутрішній периметр аеропорту.