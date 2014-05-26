"Укрзалізниця" скоротила пасажироперевезення до Криму на 41%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в березні-квітні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою частиною України і анексованим Росією Кримом порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 40,7%– до 493,7 тис. пасажирів із 832,2 тис. осіб, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, за даними прес-служби, за вказаний період «Укрзалізниця» запропонувала пасажирам 622 тис. квитків на поїзди, що сполучають Крим із материковою Україною, проти понад 1 млн квитків за аналогічний період минулого року.

«За березень - квітень 2014 року, на поїзди, що курсують між материковою частиною України і АР Крим, було запропоновано (туди й назад) 622 тис. місць, із них реалізовано - 493,7 тис. місць. За аналогічний період минулого року запропоновано - понад 1 млн місць, реалізовано - 832,2 тис. місць», - повідомили в «Укрзалізниці».

За даними прес-служби, у зв'язку з істотним зниженням пасажиропотоку в кримському напрямку, поїзд № 145/146 сполученням Київ - Сімферополь курсуватиме через день замість щоденного курсування, поїзди № 85/86 Львів - Сімферополь і № 87/88 Ковель - Сімферополь об'єднані в двогрупний поїзд № 86/88 сполученням Ковель - Львів - Сімферополь.

"Крім цього, у зв'язку з падінням пасажиропотоку корегується схема поїздів відповідно до пасажиропотоку", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, залізниці України з 1 по 12 травня 2014 року скоротили міжнародні пасажироперевезення на територію анексованого Росією Кримського півострова порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 59,5% - до 16,3 тис. пасажирів із 40,2 тис. Крім того, з 1 по 12 травня "Укрзалізниця" також скоротила пасажироперевезення з материкової частини України до Криму в 2,4 раза - до понад 60,2 тис. пасажирів із понад 143,8 тис. пасажирів за аналогічний період минулого року.

«Укрзалізниця» в березні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою частиною України і анексованим Росією Кримом на 40% порівняно з березнем 2013 року, а пасажироперевезення між Кримом і Росією – на 21-23%.

У лютому Росія ввела війська на територію українського Криму й в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його.