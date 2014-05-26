Донецький вокзал обстріляли терористи - пасажирів евакуювали

«З адмінбудівлі, вокзалу далекого і приміського проходження з метою забезпечення безпеки були евакуйовані пасажири і залізничники», - повідомила прес-служба.

При цьому в повідомленні наголошується, що вокзал в Донецьку працює в штатному режимі: поїзди в далекому і приміському сполученні відправляються і прибувають згідно з діючим розкладом.

Як повідомляв УНІАН, на даний час в міжнародному аеропорту «Донецьк» ім. Прокоф‘єва йдуть активні воєнні дії, є поранені, українські десантники працюють із зачистки території від терористів.

Аеропорт призупинив роботу з 7-ї ранку 26 травня.

Раніше низка ЗМІ повідомили, що близько 3-ї години ночі на територію аеропорту Донецьк приїхали кілька десятків озброєних представників так званої "Донецької народної республіки" з вимогами про виведення українських військових, що охороняють внутрішній периметр аеропорту. Потім у так званій «ДНР» заявили, що узяли аеропорт Донецька під контроль.

Державна авіаційна служба України видала NOTAM (сповіщення про зміни у правилах проведення і забезпечення польотів і аеронавігаційної інформації), згідно з яким польоти до Донецька тимчасово заборонені до 18:00 26 травня 2014 року.

Керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов повідомив, що 26 травня в аеропорту Донецька проходять планові заходи у рамках АТО з відновлення конституційного ладу в регіоні.

Як написав Селезньов на своїй сторінці у Facebook, о 13.00 терористам, які незаконно проникли на територію аеропорту, був висунутий ультиматум - скласти зброю і здатися силам АТО. У разі невиконання вимог українськими силовиками буде застосований силовий варіант звільнення аеропорту. Терористи не виконали вимоги українських силовиків, по позиціях терористів було завдано авіаційного удару.

Крім того, Селезньов повідомив, що "вогнем вертольота вогневої підтримки знищено зенітну установку, яка працювала в аеропорту Донецька проти сил АТО".