Державіаслужба продовжила обмеження на польоти в Донецьк

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) продовжила тимчасове обмеження на здійснення польотів у Донецьк до 9:00 27 травня, повідомив УНІАН глава Державіаслужби Денис Антонюк.

«Польоти в Донецьк обмежено до 9:00 ранку 27 травня», - повідомив Антонюк.

Як повідомляв УНІАН, на даний час у міжнародному аеропорту «Донецьк» їм. Прокоф‘єва йдуть активні військові дії, є поранені, українські десантники працюють по зачистці території від терористів.

Аеропорт припинив роботу з 7 ранку 26 травня. Пізніше Державна авіаційна служба України видала NOTAM (повідомлення про зміни в правилах проведення і забезпечення польотів і аеронавігаційній інформації), згідно з яким польоти в Донецьк заборонені до 18:00 26 травня.

Раніше ряд ЗМІ повідомили, що в районі 3 години ночі на територію аеропорту «Донецьк» приїхали кілька десятків озброєних представників так званої Донецької народної республіки з вимогами про виведення українських військових, тих, що охороняють внутрішній периметр аеропорту. Потім у так званій ДНР заявили, що взяли аеропорт Донецька під контроль.

Керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов повідомив, що 26 травня в аеропорту проходять планові заходи в рамках АТО з відновлення конституційного порядку в регіоні.

Як написав він на своїй сторінці у Facebook, о 13.00 терористам, які незаконно проникли на територію аеропорту, було висунуто ультиматум - скласти зброю і здатися силам АТО. У разі невиконання вимог українськими силовиками буде застосований силовий варіант звільнення аеропорту. Терористи не виконали вимоги українських силовиків, по позиціях терористів був завданий авіаційний удар.

Крім того, Селезньов повідомив, що "вогнем вертольота вогняної підтримки знищено зенітну установку, яка працювала в аеропорту Донецька проти сил АТО".