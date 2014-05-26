Рух поїздів на ділянці Сватове - Лисичанськ Луганської області залишається закритим

Рух на ділянці дороги Сватове - Лисичанськ (Луганська область), як і раніше, залишається закритим з 22 травня у зв'язку з блокуванням залізничного мосту бойовиками на перегоні Насветевич - Рубіжне, повідомили УНІАН у прес-службі дороги.





Сума завданих терористами збитків Донецькій магістралі поки що невідома.

У прес-службі уточнили, що також з 2 травня залишається закритим рух на ділянці Лозова – Слов'янськ - Дружківка і Форпостна - Красний Лиман у напрямках Букіно – Ізюм - Харків і Тропа – Куп‘янськ.

Унаслідок таких дій, Донецька залізниця скасувала ряд приміських і дальніх потягів, а також змінила маршрути курсування.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

Донецька залізниця у зв'язку з підривом двоколійної ділянки групою невідомих осіб, здійсненим 22 травня о 21:30 на 57 км перегону Штерівка - Щетове (Луганська обл.), змінила маршрут курсування ряду приміських потягів. 26 травня рух на цій ділянці було відновлено.

У зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху потягів на двох ділянках Донецької залізниці з 2 травня 17 пар пасажирських потягів, як і раніше, курсують за зміненим маршрутом через ділянку Лозова - Павлоград - Красноармійськ.

19 травня сторонні особи захопили управління Донецької залізниці, що привело до припинення руху вантажних потягів на ДЗ. Пізніше, близько 15:00 того ж дня, вантажний рух на ДЗ було відновлено.

Вночі 22 травня на залізничній станції "Слов'янський курорт" під містом Слов'янськ (Донецька обл.) після бойових дій було пошкоджено пристрої електропостачання.

Також, з 22 травня Донецька залізниця у зв'язку з блокуванням залізничного мосту бойовиками на перегоні Насветевич - Рубіжне закрила рух на ділянці Сватове - Лисичанськ і скасувала 5 потягів у дальньому і приміському сполученнях, а також змінила маршрут курсування ряду потягів.

26 травня Донецька залізниця евакуювала пасажирів і залізничників з адміністративної будівлі і будівлі Донецького вокзалу з боку вул. Артемівської у зв'язку з обстрілом терористами. На даний час у міжнародному аеропорту «Донецьк» їм. Прокоф‘єва йдуть активні військові дії, є поранені, українські десантники працюють по зачистці території від терористів.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км. (близько 13% загальної довжини залізниць України).