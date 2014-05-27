Донецький вокзал працює у штатному режимі - залізниця

Залізничний вокзал у Донецьку працює в штатному режимі, пасажирські та приміські поїзди курсують за заданими маршрутами згідно з встановленим графіком, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці (ДЗ).

«Вокзал Донецьк працює і продовжує обслуговувати пасажирів. Пасажирські та приміські поїзди курсують згідно з розкладом», - йдеться в повідомленні.

У цілому, для забезпечення безпеки пасажирів і залізничників тимчасово закриті транзитний і приміські вокзали, а також великий конкорс для пасажирів далекого прямування. Крім того, на вокзалі станції Донецьк посилено наряди міліції.

Читайте такожДонецький вокзал терористи обстріляли - пасажирів евакуювали

«Пасажири обслуговуватимуться в центральній будівлі вокзалу станції Донецьк», - повідомили у прес-службі.

Також повідомляється, що вихід пасажирів до поїздів далекого прямування забезпечується через перон і підземний перехід із Привокзальної площі або через підземний перехід з вулиці Артемівська. А вихід до поїздів приміського сполучення забезпечується через малий конкорс, вхід до якого здійснюється з перону.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 травня, в близько 3-ї години ночі на територію аеропорту ім. Сергія Прокофьєва до Донецька приїхали кілька десятків озброєних представників «ДНР» з вимогами про виведення українських військових, які охороняють внутрішній периметр аеропорту. Потім в так званій «ДНР» заявили, що взяли аеропорт Донецька під контроль.

Аеропорт ім. Сергія Прокофьєва в Донецьку припинив роботу з 7-ї ранку 26 травня.

26 травня о 13.00 після того, як терористи, що захопили аеропорт, відмовилися скласти зброю, антитерористична операція увійшла до активної фази.

Через обстріл бойовиками Донецька залізниця евакуювала пасажирів і залізничників з адміністративної будівлі та будівлі Донецького вокзалу з боку вул. Артемівської.

Як повідомили в Донецькій облдержадміністрації з посиланням на департамент охорони здоров'я ОДА, в Донецьку на залізничному вокзалі в результаті стрілянини одна людина загинула, дві – постраждали.