Південно-Західна залізниця незначно збільшила вантажоперевезення

Згідно з повідомленням, за вказаний період ПЗЗ збільшила обсяги навантаження наступних номенклатур вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року: зернових вантажів на 10,6% , лісових вантажів - на 17,9%, флюсів - на 45,6%, цементу - на 21%, вогнетривів - на 14,4%, хімічних і мінеральних добрив - на 14,5%, кольорової руди - на 2,3%, макухи - на 100,6%.

Зокрема, тільки у квітні поточного року Південно-Західна магістраль навантажила 3,14 млн тонн вантажів.

«Галузева служба комерційної роботи та маркетингу Південно-Західної залізниці постійно проводить зустрічі-наради з основними вантажоутвоюючими підприємствами ключових галузей промисловості, що становлять основу вантажопотоку. За результатами нарад розробляються і затверджуються спільні заходи щодо подолання проблемних питань, які виникають у процесі перевезення різних видів вантажів і поліпшення якості надання послуг», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, обсяг вантажів, відвантажених і перевезених Південно-Західною залізницею, у січні-березні 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,9% - до 7,94 млн тонн.

Південно-Західна магістраль в 2013 році збільшила перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 2,9% - до 37,720 млн тонн з 36,641 млн тонн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Біля 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце з обсягу перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.