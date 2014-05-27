Львівська залізниця за 4 місяці зафіксувала 5 ДТП на переїздах

Згідно з повідомленням, за вказаний період в результаті ДТП на переїзді загинув один чоловік, а в одному випадку транспортний засіб в'їхав безпосередньо в бік рухомого складу, в інших чотирьох випадках автомобілі були збиті поїздами на переїздах.

Також повідомляється, що Львівська магістраль завершила весняний комісійний огляд залізничних переїздів, під час якого було перевірено 1654 переїзди.

«Виявлені недоліки будуть усувати не тільки залізничники, а насамперед міські, сільські ради та інші органи влади або служби автомобільних доріг. В апараті ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту Львівської залізниці відзначають, що всі випадки ДТП відбуваються через грубі порушення правил перетину залізничних переїздів з боку водіїв автотранспорту», - підкреслюють у прес-службі.

За даними прес-служби, за 4 місяці поточного року Львівська залізниця зафіксувала 6 випадків несанкціонованого втручання в роботу пристроїв автоматики на залізничних переїздах, левова частка яких - спроби крадіжок акумуляторів. «Відповідні матеріали щодо них передані в правоохоронні органи», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в січні-квітні 2014 року кількість ДТП на залізничних коліях та переїздах збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 25% (5 випадків) - до 25 випадків, з них 20 пригод сталося на залізничних переїздах, 5 - на коліях поза переїздами.

Львівська залізниця у січні-березні 2014 року зафіксувала 3 ДТП на залізничних переїздах, що на 2 випадки менше аналогічного періоду минулого року.

Кількість випадків дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах Львівської залізниці в 2013 році скоротилося порівняно з 2012 роком на 21,9% - до 25 випадків з 32.

В ДТП на ЛЗ минулого року загинуло 9 осіб, що на 4 випадки більше, ніж у 2012 році, а також 25 людей отримали травми, що на 5 випадків більше показника 2012 року.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.

В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.