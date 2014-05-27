В Одесі стартував Міжнародний транспортний тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках заходу сьогодні, 27 травня, відкрився форум «Транспорт: інвестиції в майбутнє».

«Сьогодні в черговий раз проходить транспортний форум в Одесі. Я вітаю всіх учасників форуму, тому що в цей нелегкий для України час вони знайшли можливість приїхати сюди, вони знайшли можливість бути тут, не звертаючи уваги на ті виклики, які є в суспільстві. Я впевнений, що дискусія, яка буде впродовж днів, коли відбуватиметься цей форум, буде цікавою, тому що Україна стоїть на порозі великих змін», - заявив Бурбак журналістам.

Він також висловив упевненість в тому, що «після завершення цього тижня ми побачимо деякі нові проекти».

«Зі свого боку, і з боку Міністерства, і уряду України ми зробимо все для того, щоб вони були захищені, щоб інвестиції в Україну все ж таки були, і зробимо все можливе, щоб повернути Україні довіру бізнесу і влади», — заявив Бурбак.

У рамках форуму відбудуться: пленарне засідання «Виклики і перспективи співпраці в системі транспорту», панельні дискусії «Інтероперабельність систем транспорту як чинник розвитку сучасної економіки», «Водний транспорт: інноваційні рішення і нові шляхи партнерства», «Авіаційний транспорт: стратегія стійкого розвитку», семінар ЄЕК ООН «Єдине вікно — локальне рішення».

В рамках міжнародного тижня, який триватиме по 30 травня, відбудеться засідання Ради міжнародної Асоціації портів Чорного і Азовського морів (BАSPА); XII День міжнародного експедитора: «Інтелектуальні транспортні системи: Перспективи розвитку. Проблеми впровадження. Технології. Професійна підготовка»; круглий стіл «Введення ІСПС (інформаційна система портового співтовариства) в портах України»; круглий стіл «Шляхи зниження корупційного впливу на приватний бізнес у портовому господарстві» тощо.