«Укрзалізниця» збільшила відправку вантажів з використанням уніфікованої накладної

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, за вказаний період за уніфікованою накладною ЦІМ/СМГС було здійснено 14 412 відправок на експорт (з них 142 контейнерних і 14 270 вагонних) і 207 відправок на імпорт (з них 25 контейнерних і 182 вагонних).

При цьому у транзитному сполученні з використанням уніфікованої накладної здійснено 9165 відправок (з них 5193 контейнерних і 3972 вагонних).

Основним вантажем, який перевозився у січні-квітні поточного року за уніфікованою накладною на експорт, серед контейнерних відправок були порожні контейнери під навантаження в напрямку Румунії, серед вагонних відправок - ліс і лісоматеріали, металопрокат, руда, хімічні добрива та інші вантажі.

Основним вантажем на імпорт з використанням вищевказаної накладної серед контейнерних відправок були деревостружкові плити деревно-стружкові плити (ДСП), серед вагонних відправок - сталь, бензин, макулатура.

Основними транзитними вантажами за уніфікованою накладною серед контейнерних відправок були запчастини для автомобілів, порожні контейнери, дерев'яна тара, серед вагонних відправок - повернення власних порожніх піввагонів, цистерн, цукор, сланцева посипання.

Крім того, за 4 місяці 2014 року по зазначеній накладній в Україну здійснювалися перевезення з Румунії, Чехії, Словаччини та Німеччини.

Транзитом по території України в Росію і Казахстан здійснювалися перевезення з Румунії, Чехії і Словаччини. Також транзитом по території України в Словаччину здійснювалися перевезення з Росії.

Як повідомили в прес-службі з посиланням на начальника головного комерційного управління «Укрзалізниці» Юрія Меркулова, застосування уніфікованої транспортної накладної сприяє розвитку інтермодальних перевезень сухопутними маршрутами в напрямку Європа - Китай, зокрема, прискорення доставки вантажів за рахунок скорочення часу обробки перевізних документів перевізниками та митного оформлення.

«З 2007 року по території України здійснено близько 150 тисяч відправок, оформлених накладними ЦІМ /СМГС... Ця робота (робота з розвитку інтермодальних перевезень - УНІАН) ведеться в різних напрямках - тарифної політики, технічне переоснащення, створення нових інформаційних технологій, облаштування прикордонних переходів, удосконалення технології перевізного процесу і сервісу послуг», - цитує прес-служба Меркулова.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2013 році збільшили відправку вантажів з використанням уніфікованої накладної ЦІМ/СМГС, в 1,6 разу - до 57,8 тис. відправлень, з них було здійснено 31,203 тис. відправок на експорт і 1,161 тис. відправок на імпорт.

Довідка УНІАН. Перевізний документ - уніфікована накладна ЦІМ/СМГС зближує дві правові транспортні системи Сходу і Заходу, оскільки в міжнародному вантажному сполученні діють різні правові системи з перевезення вантажів (ЦІМ і СМГС).

Використання уніфікованої накладної спрощує процедуру перетину кордону, прискорює рух вантажів через кордон, забезпечує правові гарантії клієнтам при перевезеннях вантажів залізничним транспортом з країн Європи до країн Азії, підвищує ефективність товарообігу, покращує якість обслуговування і зменшує транспортні витрати вантажовідправників.

Рішення про впровадження єдиної накладної ЦІМ/СМГС було прийнято на 34-й сесії Ради міністрів транспорту Організації співробітництва залізниць (ОСЗ) 13-15 червня 2006 року в Софії.

