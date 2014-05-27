У Донецькій області бойовики замінували залізницю

У зв'язку з пошкодженням бойовиками ділянки залізничної колії в районі станції Оленівка (Донецька область) і замінуванням ділянки шляху на вхідній горловині станції Оленівка з боку Маріуполя, були затримані приміські поїзди орієнтовно від однієї до двох годин, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці.

«В результаті цього мінування було затримано поїзд №84 сполученням Київ – Маріуполь на 5 годин, з метою безпеки курсування поїздів, а також пасажирів і залізничників, цей поїзд прямував за диспетчерським розкладом, тобто як би вручну ми його проводили, тому що він відхилився від графіка на 5 годин. Також були затримані приміські поїзди орієнтоіно від години до двох годин», - повідомили у прес-службі.

Крім того, у прес-службі уточнили, що після розмінування саперами залізничної ділянки було встановлено, що головний шлях не пошкоджений, і в даний час рух поїздів у далекому і приміському сполученні здійснюється в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів. За інформацією прес-офіцера АТО Олексія Дмитрашковського, операція в Донецьку триватиме, поки не будуть знищені всі терористи або поки вони не здадуться.

19 травня сторонні особи захопили управління ДЗ, що призвело до припинення руху вантажних поїздів на Донецькій залізниці. Пізніше, близько 15:00 того ж дня, вантажний рух на ДЗ було відновлено.

З 22 травня Донецька залізниця у зв'язку з блокуванням залізничного моста бойовиками на перегоні Насветевич - Рубіжне закрила рух на ділянці Сватове - Лисичанськ і відмінила 5 поїздів у далекому і приміському сполученні, а також змінила маршрут курсування низки поїздів.

Увечері 22 травня на 57 км перегону Штерівка – Щотове (Луганська обл.) бойовики висадили в повітря двоколійну ділянку шляху, що спричинило зміну маршруту курсування низки приміських поїздів, а 26 травня рух по ділянці було відновлено.

26 травня через обстріл бойовиками Донецька залізниця евакуювала пасажирів і залізничників із адміністративної будівлі та будівлі Донецького вокзалу з боку вул. Артемівської.

Як повідомили в Донецькій облдержадміністрації з посиланням на департамент охорони здоров'я ОДА, в Донецьку на залізничному вокзалі в результаті стрілянини одна людина загинула, дві – постраждали.

Згідно з повідомленням прес-служби Донецької міської ради, станом на сьогоднішній ранок під час АТО в Донецьку загинули 2 мирних жителя і 38 учасників бойових дій, у лікувальних установах міста перебуває 31 постраждалий, з яких 4 – цивільні особи.



