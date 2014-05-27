Між Львовом та Варшавою хочуть побудувати вузькоколійну залізницю

Глава Міністерства інфраструктури України Максим Бурбак вважає необхідним створити всі умови для транспортування вітчизняних товарів у країни Європейського Союзу, а також для залучення інвестицій в оновлення інфраструктури України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінінфраструктури, з такою заявою глава міністерства виступив на відкритті пленарного засідання Міжнародної транспортної тижня в Одесі.

"Україна вже підписала політичну частину угоди про асоціацію з ЄС, сподіваємося згідно із заявами європейських партнерів на підписання найближчим часом зони вільної торгівлі, і вже зараз в односторонньому порядку для наших товарів відкриті кордони ЄС, і ми, транспортники, в першу чергу повинні забезпечити їх переміщення по Європі. Друга задача: скориставшись вигідним географічним положенням, ми на 100% повинні використовувати транзитний потенціал нашої держави. І третя - залучення інвестицій в інфраструктуру України", - сказав Бурбак.

Також профільний міністр нагадав про готовність уряду України надати 12,5 млрд грн кредитів під держгарантії на оновлення рухомого складу залізниць.

Зокрема, кошти планується спрямувати на модернізацію рухомого складу та електрифікацію напрямку Одеса-Миколаїв, а з ЄС, за його словами, напрацьовані рішення щодо будівництва вузькоколійної ділянки, який з'єднає Львів із Варшавою.

Крім того, міністр підкреслив, що Україна та ЄС також зацікавлені в організації транспортного сполучення між Балтійським і Чорним морями. За його словами, нещодавно в Софії (Болгарія) у рамках зустрічі міністрів транспорту країн-учасниць ОЧЕС (Організація Чорноморського економічного співробітництва) підписано спільну заяву між Україною, Молдовою та Румунією щодо пріоритетності розвитку дорожньої інфраструктури в районі Чорного моря.

«Я вдячний членам українського уряду і колегам з ЄС за підтримку в реалізації цих проектів. У свою чергу Міністерство інфраструктури буде робити все можливе, щоб імплементувати їх у життя», - сказав міністр інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною і ЄС.

Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок мита для поставок українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дозволить українським експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.

Починаючи з моменту введення автономного преференційного торговельного режиму, ставки ввізного мита ЄС встановлюються на рівні, який повинен діяти в перший рік після введення вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Даний режим буде діяти до 1 листопада цього року або до підписання економічної частини Угоди про асоціацію України і ЄС.

Як вважає віце-президент зі стратегічного розвитку Американської торговельної палати в Україні Тарас Качка, Україна зможе відчути практичний результат запровадження режиму вільної торгівлі з Євросоюзом через півтора року.