У Кабміні розповіли, кому можуть віддати в концесію порт «Південний»

Міністерство інфраструктури України планує найближчим часом створити комісію для проведення конкурсу з передачі в концесію другого за обсягами перевалки вантажів в країні морського порту «Південний» (Одеська область), повідомив на прес-конференції міністр інфраструктури Максим Бурбак.

За його словами, цей концесійний конкурс стане дебютним для портової галузі країни.

«Ми зараз підписуємо створення комісії щодо першого концесійного конкурсу - це порт «Південний», - сказав Бурбак.

«Зараз все залежить від самих інвесторів для того, щоб, згідно з нашими процедурами, вони розробили як можна швидше ТЕО, аби можна було провести конкурс. Але кажу відразу, що ми не зупиняємося лише на процедурі концесії, є і державно-приватне співробітництво, і оренда. Будь-які пропозиції приймаються до розгляду», - додав міністр.

За його словами, власне техніко-економічне обґрунтування з розвитку порту «Південний» розробляла компанія «Портінвест».

«Міністерство забезпечить, щоб був прозорий, чесний, публічний, відкритий конкурс. Ще є кілька пропозицій по порту «Південний» від компанії «ТІС» - вже з будівництва залізничного вузла. Але це ми будемо розглядати в комплексі, щоб порт «Південний» розвивався. Ви знаєте, що там проведена робота щодо днопоглиблення, і він зараз перспективний і цікавий для інвестора», - заявив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, за перші чотири місяці 2014 року морський торговий порт «Південний» збільшив перевалку вантажів у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 4,8% - до 15,08 млн тонн.

Перевантаження імпортних вантажів у порту при цьому скоротилося порівняно з січнем-квітнем 2013 року на 20,1% - до 868,05 тис. тонн, транзитних - на 17,9% - до 2,61 млн тонн, в той час як перевалка експортних вантажів збільшилася на 14,6% - до 11,6 млн тонн. Переробка вантажів у внутрішньому сполученні в порту в січні-квітні поточного року скоротилася порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 2,4 разу - до 2,48 тис. тонн.

У 2013 році порт «Південний» збільшив перевалку вантажів у порівнянні з 2012 роком на 7,7% - до 43,42 млн тонн.

Довідка УНІАН. Заснований в 1978 році морський торговий порт «Південний» розташований на березі Аджаликського лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км